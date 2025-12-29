Kayseri'de hafta içi: Kar yağışlı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 29 Aralık Pazartesi, 31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günü kar yağışlı hava hakim olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 29 Aralık Pazartesi kar yağışlı 0 derece, 30 Aralık Salı parçalı bulutlu 3 derece, 31 Aralık Çarşamba kar yağışlı 4 derece, 1 Ocak Perşembe kar yağışlı -1 derece, 2 Ocak Cuma az bulutlu -4 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: -6 derece
Bünyan: -4 derece
Develi: -3 derece
Felahiye: -3 derece
Hacılar: -4 derece
İncesu: -2 derece
Özvatan: -4 derece
Pınarbaşı: -5 derece
Sarıoğlan: -3 derece
Sarız: -5 derece
Tomarza: -3 derece
Yahyalı: -4 derece
Yeşilhisar: -2 derece.