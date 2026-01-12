Kayseri'de hafta içi kar yağışlı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre kentte kar yağışlı hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 12 Ocak Pazartesi yoğun kar yağışlı 6 derece, 13 Ocak Salı kar yağışlı 0 derece, 14 ocak çarşamba hafif kar yağışlı 0 derece, 15 ocak perşembe çok bulutlu 4 derece, 16 ocak cuma hafif kar yağışlı 5 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 3 derece
Bünyan: 4 derece
Develi: 3 derece
Felahiye: 2 derece
Hacılar: 3 derece
İncesu: 6 derece
Özvatan: 2 derece
Pınarbaşı: 2 derece
Sarıoğlan: 1 derece
Sarız: 1 derece
Tomarza: 1 derece
Yahyalı: 3 derece
Yeşilhisar: 3 derece.