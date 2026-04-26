Kayseri'de hafta içi: Parçalı bulutlu
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 27-28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs günlerinde parçalı bulutlu hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre
27 Nisan Pazartesi sağanak yağışlı 17 derece, 28 Nisan Salı parçalı bulutlu 19 derece, 29 Nisan Çarşamba parçalı bulutlu 21 derece, 30 Nisan Perşembe parçalı bulutlu 21 derece, 1 Nisan Cuma parçalı bulutlu 18 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 16 derece
Bünyan: 17 derece
Develi: 20 derece
Felahiye: 17 derece
Hacılar: 18 derece
İncesu: 19 derece
Özvatan: 17 derece
Pınarbaşı: 17 derece
Sarıoğlan: 18 derece
Sarız: 16 derece
Tomarza: 17 derece
Yahyalı: 19 derece
Yeşilhisar: 21 derece.