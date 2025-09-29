Kayseri'de hafta içi sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar en düşük 22 en yüksek 29 derece olacak. Salı günü ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 29 Eylül çok bulutlu 29 derece, 30 Eylül sağanak yağışlı 29 derece, 1 Ekim parçalı bulutlu 22 derece, 2 Ekim az bulutlu 22 derece, 3 Ekim az bulutlu 27 derece olacağı öngörülüyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 19 derece
Bünyan: 19 derece
Develi: 21 derece
Felahiye: 20 derece
Hacılar:20 derece
İncesu: 20 derece
Özvatan: 19 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 20 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 20 derece
Yahyalı: 21 derece
Yeşilhisar: 23 derece.

