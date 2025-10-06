Kayseri'de hafta içi sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 6 Ekim Pazartesi 26 derece az bulutlu, 7 Ekim Salı 26 derece parçalı bulutlu, 8 Ekim çarşamba 22 derece, 9 Ekim perşembe 18 derece gök gürültülü sağanak yağışlı, 10 ekim cuma günü ise 18 derece parçalı bulutlu hava olacağı ön görülüyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 24 derece
Bünyan: 25 derece
Develi: 24 derece
Felahiye: 24 derece
Hacılar:23 derece
İncesu: 24 derece
Özvatan: 23 derece
Pınarbaşı: 23 derece
Sarıoğlan: 24 derece
Sarız: 22 derece
Tomarza: 23 derece
Yahyalı: 24 derece
Yeşilhisar: 27 derece.