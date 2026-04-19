Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 20-21-22-23-24 Nisan günlerinde sağanak yağışlı hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta içi: Sağanak yağışlı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre  20 Nisan Pazartesi sağanak yağışlı 13 derece, 21 Nisan Salı parçalı bulutlu 18 derece, 22 Nisan Çarşamba sağanak yağışlı 21 derece, 23 Nisan Perşembe yağmurlu 14 derece, 24 Nisan Cuma yağmurlu 16 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 10 derece
Bünyan: 11 derece
Develi: 12 derece
Felahiye: 11 derece
Hacılar: 12 derece
İncesu: 11 derece
Özvatan: 11 derece
Pınarbaşı: 9 derece
Sarıoğlan: 12 derece
Sarız: 9 derece
Tomarza: 10 derece
Yahyalı: 12 derece
Yeşilhisar: 13 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Yenidoğan'da minibüs 6 metre yükseklikten devrildi: 1 yaralı
Talas Yenidoğan'da minibüs 6 metre yükseklikten devrildi: 1 yaralı
Kayseri'de alkollü mekanlara bağlı sürücü kazaları artıyor
Kayseri'de alkollü mekanlara bağlı sürücü kazaları artıyor
Erciyes 38 FK'da Şampiyonluk Hedefi: 'Kupayı Kayseri'ye Getireceğiz'
Erciyes 38 FK’da Şampiyonluk Hedefi: 'Kupayı Kayseri’ye Getireceğiz'
Sokak hayvanları için beş yıldızlı barınak: Türkiye'ye örnek oldu
Sokak hayvanları için beş yıldızlı barınak: Türkiye'ye örnek oldu
Sarımsaklı Mesire Alanı yeni yüzüyle ziyarete açıldı
Sarımsaklı Mesire Alanı yeni yüzüyle ziyarete açıldı
Yahyalı Kocaçay Deresi'nde debi yükseldi
Yahyalı Kocaçay Deresi’nde debi yükseldi
