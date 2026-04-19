Kayseri'de hafta içi: Sağanak yağışlı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 20-21-22-23-24 Nisan günlerinde sağanak yağışlı hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 20 Nisan Pazartesi sağanak yağışlı 13 derece, 21 Nisan Salı parçalı bulutlu 18 derece, 22 Nisan Çarşamba sağanak yağışlı 21 derece, 23 Nisan Perşembe yağmurlu 14 derece, 24 Nisan Cuma yağmurlu 16 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 10 derece
Bünyan: 11 derece
Develi: 12 derece
Felahiye: 11 derece
Hacılar: 12 derece
İncesu: 11 derece
Özvatan: 11 derece
Pınarbaşı: 9 derece
Sarıoğlan: 12 derece
Sarız: 9 derece
Tomarza: 10 derece
Yahyalı: 12 derece
Yeşilhisar: 13 derece.