Kayseri'de hafta içi sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 17 Kasım Pazartesi parçalı bulutlu 15 derece, 18 Kasım Salı parçalı bulutlu 16 derece, 19 Kasım Çarşamba günü parçalı bulutlu 18 derece, 20 Kasım perşembe günü parçalı bulutlu 17 derece, 21 kasım cuma günü az bulutlu 14 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 13 derece
Bünyan: 14 derece
Develi: 15 derece
Felahiye: 13 derece
Hacılar: 14 derece
İncesu: 15 derece
Özvatan: 12 derece
Pınarbaşı: 13 derece
Sarıoğlan: 13 derece
Sarız: 12 derece
Tomarza: 14 derece
Yahyalı: 16 derece
Yeşilhisar: 16 derece.