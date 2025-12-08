Kayseri'de hafta içi yağışlı geçecek
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 8 Aralık Pazartesi, 9 Aralık Salı ve 11 Aralık Perşembe günü yağışlı hava hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 8 Aralık Pazartesi yağmurlu 10 derece, 9 Aralık Salı yağmurlu 11 derece, 10 Aralık Çarşamba çok bulutlu 10 derece, 11 Aralık Perşembe karla karışık yağmurlu 4 derece, 12 Aralık Cuma çok bulutlu 7 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 10 derece
Hacılar: 11 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 7 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 6 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 10 derece.