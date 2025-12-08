Kayseri'de hafta içi yağışlı geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 8 Aralık Pazartesi, 9 Aralık Salı ve 11 Aralık Perşembe günü yağışlı hava hakim olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri'de hafta içi yağışlı geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 8 Aralık Pazartesi yağmurlu 10 derece, 9 Aralık Salı yağmurlu 11 derece, 10 Aralık Çarşamba çok bulutlu 10 derece, 11 Aralık Perşembe karla karışık yağmurlu 4 derece, 12 Aralık Cuma çok bulutlu 7 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 10 derece
Hacılar: 11 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 7 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 6 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 10 derece.

Haber Merkezi

