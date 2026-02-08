Kayseri'de hafta içi: Yağmurlu
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 9-10-11-12 ve 13 Şubat tarihlerinde kent genelinde yağmurlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 9 Şubat Pazartesi yağmurlu 13 derece, 10 Şubat Salı yağmurlu 15 derece, 11 Şubat Çarşamba yağmurlu 14 derece, 12 Şubat Perşembe yağmurlu 16 derece, 13 Şubat Cuma yağmurlu 15 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 10 derece
Develi: 11 derece
Felahiye: 11 derece
Hacılar: 11 derece
İncesu: 13 derece
Özvatan: 8 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 12 derece
Sarız: 6 derece
Tomarza: 12 derece
Yahyalı: 11 derece
Yeşilhisar: 11 derece.