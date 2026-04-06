Kayseri'de hafta içi: Yağmurlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta içi hava durumu raporuna göre 6 Nisan Pazartesi çok bulutlu 15 derece ve 7 Nisan Salı parçalı bulutlu 17 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 11derece
Bünyan: 12 derece
Develi: 16 derece
Felahiye: 12 derece
Hacılar: 13 derece
İncesu: 14 derece
Özvatan: 11 derece
Pınarbaşı: 12 derece
Sarıoğlan: 12 derece
Sarız: 11 derece
Tomarza: 14 derece
Yahyalı: 15 derece
Yeşilhisar: 16 derece.