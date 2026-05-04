Kayseri'de hafta içi: Yağmurlu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 4-5-6-7-8 Mayıs günlerinde yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta içi: Yağmurlu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 4 Mayıs Pazartesi bulutlu 11 derece, 5 Mayıs Salı yağmurlu 10 derece, 6 Mayıs Çarşamba yağmurlu 18 derece, 7 Mayıs Perşembe çok bulutlu 18 derece, 8 Mayıs  Cuma parçalı bulutlu 20 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 9 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 8 derece
Özvatan: 9 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 10 derece
Sarız: 6 derece
Tomarza: 8 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 11 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti
Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti
Yahyalı'ya Mayıs Karı
Yahyalı’ya Mayıs Karı
Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu
Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu
Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı
Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı
Can Deveci: 'Bölgenin tek çıkış yolu, bölge ülkelerinin bir araya gelmesidir'
Can Deveci: ‘Bölgenin tek çıkış yolu, bölge ülkelerinin bir araya gelmesidir’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!