Kayseri'de hafta içi: Yağmurlu
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 4-5-6-7-8 Mayıs günlerinde yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 4 Mayıs Pazartesi bulutlu 11 derece, 5 Mayıs Salı yağmurlu 10 derece, 6 Mayıs Çarşamba yağmurlu 18 derece, 7 Mayıs Perşembe çok bulutlu 18 derece, 8 Mayıs Cuma parçalı bulutlu 20 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 9 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 8 derece
Özvatan: 9 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 10 derece
Sarız: 6 derece
Tomarza: 8 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 11 derece.