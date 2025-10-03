Kayseri'de hafta sonu az bulutlu geçecek

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 4 Ekim Cumartesi az bulutlu 28 derece, 5 Ekim Pazar günü az bulutlu 24 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 4 Ekim Cumartesi az bulutlu 28 derece, 5 Ekim Pazar günü az bulutlu 24 derece hava etkili olacak.

İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 24 derece
Bünyan: 24 derece
Develi: 25 derece
Felahiye: 24 derece
Hacılar: 25 derece.    
İncesu: 24 derece
Özvatan: 24 derece
Pınarbaşı: 24 derece
Sarıoğlan: 24 derece
Sarız: 24 derece
Tomarza: 24 derece
Yahyalı: 23 derece
Yeşilhisar: 29 derece.

Haber Merkezi

