Kayseri'de hafta sonu az bulutlu hava bekleniyor
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günü az bulutlu hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 27 Eylül Cumartesi günü 22 derece, 28 Eylül pazar günü 29 derece az bulutlu hava etkili olacak.
İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 22 derece
Bünyan: 23 derece
Develi: 23 derece
Felahiye: 22 derece
İncesu: 25 derece
Özvatan: 23 derece
Pınarbaşı: 22 derece
Sarıoğlan: 23 derece
Sarız: 21 derece
Tomarza: 22 derece
Yahyalı: 23 derece
Yeşilhisar: 27 derece
Hacılar: 23 derece.