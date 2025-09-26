Kayseri'de hafta sonu az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günü az bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta sonu az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 27 Eylül Cumartesi günü 22 derece, 28 Eylül pazar günü 29 derece az bulutlu hava etkili olacak.

İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 22 derece
Bünyan: 23 derece
Develi: 23 derece
Felahiye: 22 derece
İncesu: 25 derece
Özvatan: 23 derece
Pınarbaşı: 22 derece
Sarıoğlan: 23 derece
Sarız: 21 derece
Tomarza: 22 derece
Yahyalı: 23 derece
Yeşilhisar: 27 derece
Hacılar: 23 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' 81 ilde zorunlu oldu
‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ 81 ilde zorunlu oldu
Bayramhacı'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Bayramhacı’da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Kayseri'de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!