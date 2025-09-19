Kayseri'de hafta sonu az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, 20 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu, 21 eylül pazar günü az bulutlu hava hakim olması bekleniyor. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 20 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu 23 derece, 21 Eylül pazar günü 24 derece az bulutlu hava etkili olacak.
Akkışla: 18 derece
Bünyan: 20 derece
Develi: 23 derece
Felahiye: 23 derece
İncesu: 22 derece
Özvatan: 21 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 20 derece
Sarız: 21 derece
Tomarza: 20 derece
Yahyalı: 22 derece
Yeşilhisar: 25 derece
Hacılar: 21 derece.