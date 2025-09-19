  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de hafta sonu az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor

Kayseri'de hafta sonu az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, 20 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu, 21 eylül pazar günü az bulutlu hava hakim olması bekleniyor. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 20 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu 23 derece, 21 Eylül pazar günü 24 derece az bulutlu hava etkili olacak.

Kayseri'de hafta sonu az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor
Mustafa YAĞMUR
Mustafa YAĞMUR

Akkışla: 18 derece
Bünyan: 20 derece
Develi: 23 derece
Felahiye: 23 derece
İncesu: 22 derece
Özvatan: 21 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 20 derece
Sarız: 21 derece
Tomarza: 20 derece
Yahyalı: 22 derece
Yeşilhisar: 25 derece
Hacılar: 21 derece.

Kurumsal Haber
Mustafa YAĞMUR

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'
Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık”
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Uğurevler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!