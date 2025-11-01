Kayseri'de hafta sonu: Az bulutlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günü az bulutlu 20 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 17 derece
Bünyan: 18 derece
Develi: 20 derece
Felahiye: 18 derece
Hacılar: 17 derece
İncesu: 18 derece
Özvatan: 17 derece
Pınarbaşı: 18 derece
Sarıoğlan: 18 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 19 derece
Yahyalı: 20 derece
Yeşilhisar: 22 derece.