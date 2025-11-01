Kayseri'de hafta sonu: Az bulutlu  

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günü az bulutlu 20 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günü az bulutlu 20 derece hava hakim olacak.

İlçelerde ise hava sıcaklıkları şu şekilde;

Akkışla: 17 derece
Bünyan: 18 derece
Develi: 20 derece
Felahiye: 18 derece
Hacılar: 17 derece
İncesu: 18 derece
Özvatan: 17 derece
Pınarbaşı: 18 derece
Sarıoğlan: 18 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 19 derece
Yahyalı: 20 derece
Yeşilhisar: 22 derece.

Haber Merkezi

Kayseri'de 101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Daha fazla para, daha az mutluluk: Yeni çağın salgını Affluenza
Araba kiralama sonrası çıkan kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakemlere 8 ila 10 ay hak mahrumiyeti
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den 'S'li Savunma: 'Adaletsizlikleri Daha Çok 'S'ıralayacağız!'
'CHP KAYERİ' Teşkilatına, AK Parti İl Başkanı'ndan Sert Yanıt
