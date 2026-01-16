Kayseri'de hafta sonu: Çok bulutlu ve kar yağışlı
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 17 Ocak Cumartesi 0 derece kar yağışlı, 18 Ocak Pazar -7 derece çok bulutlu hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 17 Ocak Cumartesi 0 derece kar yağışlı, 18 Ocak Pazar -7 derece çok bulutlu hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 2 derece
Bünyan: 3 derece
Develi: 5 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 3 derece
İncesu: 4 derece
Özvatan: 3 derece
Pınarbaşı: 1 derece
Sarıoğlan: 2 derece
Sarız: 2 derece
Tomarza: 2 derece
Yahyalı: 5 derece
Yeşilhisar: 5 derece.