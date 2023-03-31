Kayseri'de hafta sonu da soğuk geçecek | 1-2 Nisan 2023

 Kayseri'de aniden düşen sıcaklıklar Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerine yükselecek. Tahminlere göre hafta sonunda yağış yok ancak düşük gece sıcaklığının sürmesi bekleniyor. Halen kayak sezonunun sürdüğü Erciyes'te kar kalınlığının 70 santim olduğu öğrenildi. 

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  • 31.03.2023 11:07
  • Güncelleme: 31.03.2023 11:07
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Kayseri'de hafta sonu da soğuk geçecek | 1-2 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 1–2 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafiften yükselmesi tahmin ediliyor. Özellikle gece sıcaklığı, kent genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın eksi 9, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren de sıcaklıklar mevsim normallerine doğru yükselerek en düşük 5, en yüksek 23 derecelere kadar artması tahmin ediliyor. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

ERCİYES’TE HAVA DURUMU 

Erciyes Kayak merkezinde ise havanın bugün ve yarın kar yağışlı, Pazar günü ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erciyes’te hava sıcaklığı bugün en yüksek eksi 7 en düşük eksi 14 derece. Cumartesi günü de en yüksek 3, en düşük eksi 13; Pazar günü ise en yüksek 7 en düşük eksi 3 derece olması bekleniyor. Halen kayak sezonunun devam ettiği Erciyes’te, son ölçümlere göre kar kalınlığının 70 santim olduğu öğrenildi.

1ha

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