Kayseri'de hafta sonu da yağışlı geçecek | 8–9 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 8–9 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü ise hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafiften yükselmesi tahmin ediliyor.

Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren de yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

BUGÜN İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Bugün ise Kayseri ve çevresi için Meteoroloji, ‘sarı’ kodla uyarıda bulundu. Şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olunmasını istedi.