Kayseri'de hafta sonu da yağışlı geçecek | 8–9 Nisan 2023
Kayseri'de yağışlı hava cumartesi günü ara verecek. Pazar gününden itibaren kent tekrar yağmurlu bir havanın etkisine girecek. Bugün ise Kayseri ve çevresi için meteoroloji 'sarı' kodla kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
- 07.04.2023 12:11
- Güncelleme: 07.04.2023 12:11
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 8–9 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü ise hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafiften yükselmesi tahmin ediliyor.
Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren de yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.
BUGÜN İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Bugün ise Kayseri ve çevresi için Meteoroloji, ‘sarı’ kodla uyarıda bulundu. Şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olunmasını istedi.