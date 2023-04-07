Kayseri'de hafta sonu da yağışlı geçecek | 8–9 Nisan 2023

Kayseri'de yağışlı hava cumartesi günü ara verecek. Pazar gününden itibaren kent tekrar yağmurlu bir havanın etkisine girecek. Bugün ise Kayseri ve çevresi için meteoroloji 'sarı' kodla kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. 

PAYLAŞ
  • 07.04.2023 12:11
  • Güncelleme: 07.04.2023 12:11
  • 111
Kayseri'de hafta sonu da yağışlı geçecek | 8–9 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 8–9 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü ise hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hafiften yükselmesi tahmin ediliyor. 
Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren de yağışların devam edeceği öngörülüyor. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

BUGÜN İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Bugün ise Kayseri ve çevresi için Meteoroloji, ‘sarı’ kodla uyarıda bulundu. Şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olunmasını istedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın, 'Allah Kudüs'te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın'

Başkan Yalçın, “Allah Kudüs’te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın”

Şehit polisler dualarla anıldı

Şehit polisler dualarla anıldı

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

6
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

DAHA FAZLA
Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

'Her an her şey değişebilir'

'Her an her şey değişebilir'

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Erciyes'te Nisan karı

Erciyes'te Nisan karı

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'