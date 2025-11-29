Kayseri’de hafta sonu gıda denetimi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri hafta sonu da sürüyor. Bu kapsamda gıda kontrol ekipleri tarafından işletmeler inceleniyor. Müdürlüğün yaptığı açıklamada ise, “Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, gıda kontrol ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin, hafta sonu vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerine devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.