Kayseri'de hafta sonu: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 25 derece
Bünyan: 26 derece
Develi: 28 derece
Felahiye: 28 derece
Hacılar: 25 derece
İncesu: 27 derece
Özvatan: 26 derece
Pınarbaşı: 24 derece
Sarıoğlan: 27 derece
Sarız: 24 derece
Tomarza: 26 derece
Yahyalı: 28 derece
Yeşilhisar:31 derece.