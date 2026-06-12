  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de hafta sonu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kayseri'de hafta sonu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta sonu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 25 derece
Bünyan: 26 derece
Develi: 28 derece
Felahiye: 28 derece
Hacılar: 25 derece
İncesu: 27 derece
Özvatan: 26 derece
Pınarbaşı: 24 derece
Sarıoğlan: 27 derece
Sarız: 24 derece
Tomarza: 26 derece
Yahyalı: 28 derece
Yeşilhisar:31 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekil Böhürler, 'Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor'
Milletvekil Böhürler, “Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor”
Melikgazi'de, Osmanlı Mahallesi'nin yolları yenileniyor
Melikgazi’de, Osmanlı Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
'EDS'lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti'
“EDS’lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti”
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ziyaret
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!