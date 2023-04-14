Kayseri'de hafta sonu hava ısınacak | 15–16 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 15–16 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlara bağlı olarak düşük seyreden hava sıcaklıkları ise artacak. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olması bekleniyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 4, en yüksek 20 derece

Bünyan: En düşük 4, en yüksek 21 derece

Develi: En düşük 6, en yüksek 21 derece

Felahiye: En düşük 4, en yüksek 20 derece

Hacılar: En düşük 6, en yüksek 19 derece

İncesu: En düşük 5, en yüksek 21 derece

Özvatan: En düşük 4, en yüksek 20 derece

Pınarbaşı: En düşük 1, en yüksek 20 derece

Sarıoğlan: En düşük 4, en yüksek 21 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 18 derece

Talas: En düşük 6, en yüksek 21 derece

Tomarza: En düşük 3, en yüksek 20 derece

Yahyalı: En düşük 5, en yüksek 21 derece

Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 23 derece.