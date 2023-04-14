Kayseri'de hafta sonu hava ısınacak | 15–16 Nisan 2023

 Kayseri'de hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselecek. Yağışların bir süre daha aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor. 

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  • 14.04.2023 11:29
  • Güncelleme: 14.04.2023 11:29
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Kayseri'de hafta sonu hava ısınacak | 15–16 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 15–16 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlara bağlı olarak düşük seyreden hava sıcaklıkları ise artacak. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olması bekleniyor. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. 

İLÇELERDE HAFTA SONU BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 4, en yüksek 20 derece
Bünyan: En düşük 4, en yüksek 21 derece
Develi: En düşük 6, en yüksek 21 derece 
Felahiye: En düşük 4, en yüksek 20 derece 
Hacılar: En düşük 6, en yüksek 19 derece
İncesu: En düşük 5, en yüksek 21 derece 
Özvatan: En düşük 4, en yüksek 20 derece
Pınarbaşı: En düşük 1, en yüksek 20 derece 
Sarıoğlan: En düşük 4, en yüksek 21 derece 
Sarız: En düşük 1, en yüksek 18 derece 
Talas: En düşük 6, en yüksek 21 derece 
Tomarza: En düşük 3, en yüksek 20 derece 
Yahyalı: En düşük 5, en yüksek 21 derece 
Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 23 derece.

1ha

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