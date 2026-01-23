Kayseri'de hafta sonu: Kar yağışlı ve sisli
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. 24 Ocak Cumartesi 5 derece kar yağışlı, 25 Ocak Pazar 6 derece sisli hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 2 derece
Bünyan: 1 derece
Develi: 2 derece
Felahiye: 2 derece
Hacılar: 1 derece
İncesu: 2 derece
Özvatan: 1 derece
Pınarbaşı: -4 derece
Sarıoğlan: -1 derece
Sarız: -1 derece
Tomarza: 0 derece
Yahyalı: 3 derece
Yeşilhisar: 2 derece.