Kayseri'de hafta sonu: Kar yağışlı ve sisli

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 24 Ocak Cumartesi 5 derece kar yağışlı, 25 Ocak Pazar 6 derece sisli hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta sonu: Kar yağışlı ve sisli

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. 24 Ocak Cumartesi 5 derece kar yağışlı, 25 Ocak Pazar 6 derece sisli hava hakim olması bekleniyor.


İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 2 derece
Bünyan: 1 derece
Develi: 2 derece
Felahiye: 2 derece
Hacılar: 1 derece
İncesu: 2 derece
Özvatan: 1 derece
Pınarbaşı: -4 derece
Sarıoğlan: -1 derece
Sarız: -1 derece
Tomarza: 0 derece
Yahyalı: 3 derece
Yeşilhisar: 2 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 29 şahıstan 8'i tutuklandı
Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 29 şahıstan 8'i tutuklandı
Hayvan otlatma sonrası çıkan ve 1 kişinin öldüğü olayla ilgili savcı mütalaasını verdi
Hayvan otlatma sonrası çıkan ve 1 kişinin öldüğü olayla ilgili savcı mütalaasını verdi
Pınarbaşı-Göksun Karayolu kamyon, tır ve çekici trafiğine kapandı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu kamyon, tır ve çekici trafiğine kapandı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor'
Başkan Çolakbayrakdar, “Kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor”
SP'li Altun'dan Elitaş'a teşekkür mesajı
SP’li Altun’dan Elitaş’a teşekkür mesajı
Bakan Işıkhan duyurdu, 'Emeklilerimizin 2026 Ocak ayı zam farkları ve ek ödemelerini yatırıyoruz'
Bakan Işıkhan duyurdu, “Emeklilerimizin 2026 Ocak ayı zam farkları ve ek ödemelerini yatırıyoruz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!