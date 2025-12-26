Kayseri'de hafta sonu: Kar yağışlı

Kayseri'de hafta sonu: Kar yağışlı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi kar yağışlı 3 derece, 28 Aralık pazar hafif kar yağışı 2 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 5 derece
Bünyan: 5 derece
Develi: 7 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 6 derece
Özvatan: 5 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 6 derece
Sarız: 6 derece
Tomarza: 5 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 8 derece.

