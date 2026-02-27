Kayseri'de hafta sonu: Kar yağışlı
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 28 Şubat Cumartesi kar yağışlı 2 derece ve 1 Mart Pazar çok bulutlu 2 derece hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre kentte 28 Şubat Cumartesi kar yağışlı 2 derece ve 1 Mart Pazar çok bulutlu 2 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 0 derece
Bünyan: 0 derece
Develi: 2 derece
Felahiye: -2 derece
Hacılar: -2 derece
İncesu: 0 derece
Özvatan: -1 derece
Pınarbaşı: 0 derece
Sarıoğlan: 0 derece
Sarız: -2 derece
Tomarza: -1 derece
Yahyalı: 0 derece
Yeşilhisar: 1 derece.