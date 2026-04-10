Kayseri'de hafta sonu: Karla karışık yağmurlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 11 Nisan Cumartesi karla karışık yağmurlu 9 derece ve 12 Nisan Pazar çok bulutlu 10 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 6 derece
Bünyan: 7 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 7 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 6 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 8 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 7 derece
Yahyalı: 12 derece
Yeşilhisar: 11 derece.