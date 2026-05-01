Kayseri'de hafta sonu: Kuvvetli yağmurlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 2 Mayıs Cumartesi kuvvetli yağmurlu 6 derece ve 3 Mayıs Pazar kuvvetli yağmurlu 6 derece hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre 2 Mayıs Cumartesi kuvvetli yağmurlu 6 derece ve 3 Mayıs Pazar kuvvetli yağmurlu 6 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 6 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 8 derece
Hacılar: 8 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 7 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 8 derece
Sarız: 5 derece
Tomarza: 4 derece
Yahyalı: 6 derece
Yeşilhisar: 9 derece.