Kayseri'de hafta sonu: Parçalı bulutlu ve kar yağışlı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 10 Ocak Cumartesi 4 derece parçalı bulutlu, 11 Ocak Pazar 8 derece karla karışık yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 10 Ocak Cumartesi 4 derece parçalı bulutlu, 11 Ocak Pazar 8 derece karla karışık yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.


İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 1 derece
Bünyan: 3 derece
Develi: 4 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 3 derece
İncesu: 2 derece
Özvatan: 2 derece
Pınarbaşı: 1 derece
Sarıoğlan: -1 derece
Sarız: 2 derece
Tomarza: 0 derece
Yahyalı: 4 derece
Yeşilhisar: 4 derece.

Haber Merkezi

