Kayseri'de hafta sonu: Parçalı bulutlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 30 Mayıs Cumartesi parçalı bulutlu 20 derece ve 31 Mayıs Pazar az bulutlu 22 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 16 derece
Bünyan: 16 derece
Develi: 20 derece
Felahiye: 16 derece
Hacılar: 16 derece
İncesu: 15 derece
Özvatan: 16 derece
Pınarbaşı: 13 derece
Sarıoğlan: 17 derece
Sarız: 15 derece
Tomarza: 17 derece
Yahyalı: 21 derece
Yeşilhisar: 21 derece.