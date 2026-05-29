Kayseri'de hafta sonu: Parçalı bulutlu

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre 30 Mayıs Cumartesi parçalı bulutlu 20 derece ve 31 Mayıs Pazar az bulutlu 22 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 16 derece
Bünyan: 16 derece
Develi: 20 derece
Felahiye: 16 derece
Hacılar: 16 derece
İncesu: 15 derece
Özvatan: 16 derece
Pınarbaşı: 13 derece
Sarıoğlan: 17 derece
Sarız: 15 derece
Tomarza: 17 derece
Yahyalı: 21 derece
Yeşilhisar: 21 derece.

Haber Merkezi

