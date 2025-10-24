Kayseri'de hafta sonu: Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 25 Ekim Cumartesi çok bulutlu 23 derece, 26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu 21 derece hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'de hafta sonu: Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 25 Ekim Cumartesi çok bulutlu 23 derece, 26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu 21 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise sıcaklıkları ortalama şu şekilde olacak;
Akkışla: 18 derece
Bünyan: 19 derece
Develi: 21 derece
Felahiye: 21 derece
Hacılar: 20 derece
İncesu: 21 derece
Özvatan: 18 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 20 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 20 derece
Yahyalı: 21 derece
Yeşilhisar: 24 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Motorine zam kapıda
Motorine zam kapıda
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne 'Yılın Zirvesi' Ödülü
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne “Yılın Zirvesi” Ödülü
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!