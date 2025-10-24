Kayseri'de hafta sonu: Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 25 Ekim Cumartesi çok bulutlu 23 derece, 26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu 21 derece hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 25 Ekim Cumartesi çok bulutlu 23 derece, 26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu 21 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise sıcaklıkları ortalama şu şekilde olacak;
Akkışla: 18 derece
Bünyan: 19 derece
Develi: 21 derece
Felahiye: 21 derece
Hacılar: 20 derece
İncesu: 21 derece
Özvatan: 18 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 20 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 20 derece
Yahyalı: 21 derece
Yeşilhisar: 24 derece.