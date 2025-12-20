Kayseri’de hafta sonu rotası: Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri’de vatandaşlar, hafta sonu gezip görebilecekleri doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerin yanı sıra aktivite yapabilecekleri alanları da araştırıyor. Bu yerlerden birisi Erciyes Kayak Merkezi oluyor. Ulaşım ise otobüs ve özel araçlarla sağlanabiliyor. Kayseri lezzetleriyle birlikte dünya mutfağından örnekleri tadabilecek dağ restoranları ve kafeler de bulunuyor.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes’te yapılan yatırımları işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi olan Kayseri Erciyes A.Ş tarafından yönetilmektedir. Erciyes Kayak Merkezi, 26 milyon metrekare alan üzerine kurulan Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olarak Türkiye'nin Alpleri konumundadır. Uluslararası Kayseri Havalimanına 25 dakika, şehir merkezine 20 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Erciyes’te her kayakçıya uygun farklı zorluk derecelerinde bir biri ile bağlantılı 112 km uzunluğunda 41 farklı pist bulunmaktadır. Pistlerin yüzde 38’i mavi, yüzde 43’ü kırmızı ve yüzde 19’u ise siyah zorluk seviyelerine sahiptir. Diğer taraftan, özel eğitimli ve donanımlı pist güvenlik ekiplerinin hizmet sunması ile turistlerin güvenlik endişesi duymaksızın tatil yapmaları sağlanmaktadır. Son teknoloji teleferikleri ve teknik imkanlarıyla, 2’si gondol olmak üzere 19 adet mekanik tesis ağı misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunmaktadır. 24.550 m hat uzunluğundaki son teknoloji teleferik sistemleri sayesinde saatte 26.750 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Erciyes Kayak Merkezi 154 adet suni kar makinası ile kar yağmasa dahi ana pistleri hazır hale getirerek sezon boyu pistlerde kar garantili hizmet vermektedir. Ekstrem pistleri ile Erciyes Kayak Merkezi özellikle snowboard tutkunları için bir kayak merkezidir. Erciyes, her yıl ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Erciyes şimdiye kadar Türkiye’de ilklere imza atmış, Snowboard Dünya Kupası gibi farklı disiplinlerde Avrupa Kupaları ve şampiyonalara ev sahipliği yapmıştır. Erciyes Kayak Merkezi Kapadokya’ya 50 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Erciyes Kayak Merkezi’nde, meşhur Kayseri lezzetleriyle birlikte dünya mutfağından örnekleri tadabileceğiniz dağ restoranları ve kafeler bulunmaktadır. Erciyes’te özel olarak aydınlatılan pistte her hafta sonu ve sömestr tatili boyunca gece kayağı imkanı bulunmaktadır. Türkiye’nin teleferik ile ulaşılabilen en yüksek kayak noktası olan, 3.400 metrede bulunan Ottoman tesisi ve pistleri Erciyes’te bulunmaktadır.