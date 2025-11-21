Kayseri’de hafta sonu rotası: Erdemli Vadisi

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de Kayseri’ye 65 kilometre uzaklıkta, Yeşilhisar’da bulunan Erdemli Vadisi oluyor. Erdemli Mahallesi sınırlarında bulunan Erdemli Vadisi, Erciyes Dağı’nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şekilli bir vadidir. Göz kamaştırıcı bir tabiat içerisinde manastır, kilise ve kaya mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile birlikte aziz, azize, martir, piskopos, melek, havari gibi tek figürler de resimlenmiştir. Yapılar mimari ile birlikte duvar resimlerinin üslup, ikonografik ve kilise içindeki dağılım özelliklerine göre 10 - 13’üncü yüzyıllar arasına tarihlenebilmektedir. Erdemli Vadisi’nin yaklaşık uzunluğu 10 kilometredir.