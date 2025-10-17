Kayseri'de hafta sonu rotası: Gesi Bağları

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de geçmişiyle Kayseri kültüründe önemli yer tutan, şehrin incisi Gesi Bağları oluyor. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tarih ettiği Gesi’ye şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve ulaşımı ise toplu taşıma, özel araç ile sağlanabiliyor.

“Gesi, geçmişi Bizans ve Roma dönemlerine uzanan, tarihi taş evleri ve bağcılık kültürüyle öne çıkan bir yerleşim yeridir. Volkanik tüf taşından yapılmış geleneksel evleriyle dikkat çeken Gesi, zamanında Kayseri’nin en önemli üzüm ve şarap üretim merkezlerinden biri olmuştur. Yüzyıllar boyunca Rum, Ermeni ve Türk halklarının bir arada yaşadığı bu bölge, çok kültürlü yapısıyla da kentin tarihine ışık tutar. Bağcılık faaliyetleriyle tanınan Gesi, üzüm, pekmez ve sirke üretimiyle ekonomik ve kültürel bir zenginlik oluşturmuştur. Bugün ise tarihi dokusu, taş evleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Gesi, adını taşıyan ünlü “Gesi Bağları” türküsüyle de Türkiye genelinde tanınır. Ayrılık, özlem ve memleket sevgisini anlatan bu türkü, Gesi’nin kültürel kimliğini yansıtarak bölgeyi Kayseri’nin simgelerinden biri haline getirmiştir.”