Kayseri'de hafta sonu rotası: Hacer Ormanı

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de şehrin 180 kilometre uzağındaki Hacer Ormanı oluyor. Türkiye’nin en iyi post ormanı olması özelliğini taşıyan ormana ulaşım özel araçla veya turlarla sağlanabiliyor.

HACER ORMANI

“Türkiye’nin en iyi post ormanı olması özelliğini taşımaktadır. Yedigöller’e giriş ve çıkışın gerçekleştirildiği, yaban hayatının var olması ve helikopter iniş pistinin bulunması Hacer Ormanı’nı önemli kılan faktörlerdendir. Aladağlar Milli Parkı’nın en önemli ve isim yapmış coğrafyası; Yedigöller, Kapuzbaşı kaynak şelaleleri arasında yer alan ve her iki bölgeyi birbirine bağlayan Hacer Boğazı Yahyalı Ulupınar köyü sınırları içerisinde yer alan ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan etrafı son derece dik yüksekliği 3 bin metrenin üzerinde kayalıkların arasında oluşan basamak katlarda yaban keçileri yaşarlar. Hacer Ormanı’nda bulunan dört su kaynağından en önemlisi, orman merkezinde bulunan ve çevresi kamp alanı olarak değerlendirilen ‘Soğuk Pınar’dır. 2 bin 750 hektar bir alana sahip Hacer Ormanı’nın florasını; göknar, meşe, sedir, ardıç, gürgen, titrek, kavak ve karaçam oluşturmaktadır. Hacer Vadisi ve Ormanı’nda keşfedilmeyi bekleyen mağaraların yanında, bilinenlerin en önemlisi Ulupınar köylüsü tarafından ‘doğal soğuk hava deposu’ olarak kullanılan ‘Toprak Taş’ mağarasıdır.”