Kayseri'de hafta sonu rotası: Hürmetçi Sazlığı

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal güzellikleri araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Hürmetçi ve Karpuzsekisi mahalleleri sınırı içerisinde yer alan Hürmetçi Sazlığı’nı doğa ile baş başa kalmak için burayı tercih edebiliyor.

Hürmetçi Sazlığı, kentin 13 km güney batısında ve Hürmetçi ile Karpuzsekisi mahallelerimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Hürmetçi Sazlığı'nın güneyinde Erciyes Dağı, güney batısında ise Sultan Sazlığı yer almaktadır. Hürmetçi Sazlığı sazlık, bataklık ve ıslak çayırlar gibi önemli sulak alan ekosistemlerinden oluşmaktadır.

Hürmetçi Sazlığı, 2004 yılında Ramsarkriterlerini taşımasından dolayı “Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tanımlanmıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı da Dünya ölçeğinde küresel öneme sahiptir.

BirdLife International tarafından “Avrupa Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar” sınıflandırılmasına ve IUCN “Red Data Book”’a göre nesli tehlike altında olan türler arasında bulunan toy, turna, karaleylek, angıt, kaşıkçı, bıyıklı sumru, mahmuzlu ve sürmeli kızkuşu türlerinden kimisi bölgede göç döneminde görülmekte, kimileri ise bölgede üremektedir.

Yaban hayatı açısından ise; yılkı atı, gelengi, kurt, tilki, porsuk, gelincik, kır tavşanı gibi memelilerin bölgede üremesi ve barınması bölgenin önemini daha da artırmaktadır. Bölgenin bu doğal yaşam özelliklerinden dolayı her yıl birçok yerli ve yabancı kuş ve kelebek gözlemcisi, bilim adamı ve doğaseverler Hürmetçi Sazlığını ziyaret etmektedir. Hürmetçi Sazlığı alanı, karasal ve sulak alan habitatları olarak iki ana başlık altında değerlendirilebilir. Alanın biyolojik ve ekolojik anlamda önemli olmasını sağlayan sulak alan habitatı, mevsimsel olarak suyun bulunduğu alanın daralıp genişlediği sığ bir tatlısu gölü, sulak çayırlar ve sazlıklardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, alan içerisinde geçmişte daha geniş bir alan kaplayan su yüzeyinin gerilemesi ile oluştuğu tahmin edilen tuzcul bozkırlar yer almaktadır. Alan civarındaki tepeler ve köy yerleşimleri civarında daha çok buğday, arpa vb. tahıl ürünlerinin yetiştirildiği tarım arazileri bulunmaktadır. Sulak çayırlar, alanda yaşayan halk için hayvancılık bakımından önem arz etmekte ve manda otlatması için yılın belli dönemlerinde mera olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca civardaki tepelerde İç Anadolu bozkır habitatı yer almaktadır. Bunun yanı sıra, alan içerisinde yerleşim yerleri ve sanayi sitesi gibi insan kaynaklı arazi kullanımları da hatırı sayılır ölçüde yer kaplamaktadır. Göl yüzeyi, kanallarda yer alan sular ve su birikintileri Hürmetçi Sazlığı’nda yer alan kütlelerini oluşturmaktadır. Göl kısmı, gerek su kuşlarının temel habitatlarından birisini oluşturması, gerekse bu kuş türlerinin besinleri olan balıkların üremesi için uygun habitatlar oluşturan su içi bitkilerini barındırması açısından önemlidir. Drenaj kanalları ve sulak çayırlar içerisinde yer alan su birikintileri de alanda suyun yüzeyde görülebildiği alanlardır. Bu su birikintileri, alandaki lokal habitat çeşitliliğini artırmasının yanı sıra civar köyler için önemli bir ekonomik değer olan mandaların da tercih ettiği alanlar olması bakımından önemlidir. Ayrıca, göl yüzeyinin kıyıya yakın kesimlerinde ve drenaj kanallarının içerisinde yer alan sazlıklar da kuş türlerinin üremesi ve saklanması için uygun alanlar olduklarından önem arz etmektedir. Bir bütün olarak bakıldığında, Hürmetçi Sazlığı’ndaki sulak alan habitatı içerisinde yer alan sazlıklar, sulak çayırlar ve göl aynasının, göç sırasında Hürmetçi Sazlığı’nı konaklama alanı olarak kullanan ve alanda üreyen birçok kuş türü için önemli bir alan haline getirmektedir. Erciyes Dağı’nın güneyinde yer alan Sultan Sazlığı ile birlikte Hürmetçi Sazlığı, bu bölgede konaklayan kuşlar için göç açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca, çok sayıda habitatın görece küçük bir alanda bir arada bulunuyor olması da alanın habitat çeşitliliğini artırdığından ekolojik açıdan önemlidir.