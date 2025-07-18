Kayseri'de hafta sonu rotası: Kapuzbaşı Şelalesi

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de dünyada ikinci olma özelliği taşıyan Kapuzbaşı Şelalesi oluyor. Şelale, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Kapuzbaşı Mahallesi yakınında bulunuyor. Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alıyor. Şelale ile milli park Hacer ormanı ve vadisi içinde yer alıyor. Hacer ormanı Türkiye’nin en iyi post ormanıdır. Ziyaretçiler, trekking, piknik, kamp yapabilirler.

KAPUZBAŞI ŞELALESİ NEREDE?

Kapuzbaşı Şelalesi İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kayseri ili sınırları içindedir. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Kapuzbaşı Mahallesi yakınındaki tepenin doğu ve güney yamaçlarında bulunuyor.



NASIL GİDİLİR?

Kayseri üzeri gelecek olanlar Kayseri-Yahyalı yolunu takip ediyor. Yahyalı-Şelale arası 55 kilometredir. Doğu Bölgesi tarafından gelinecekse, Pınarbaşı-Develi-Yahyalı güzergahı takip edilmelidir.

Kapuzbaşı Şelalesi Adana’nın Aladağ ilçesine 40 kilometre yakınlığında olduğu için Adana üzeri gidecekler için güzergah daha kolaydır. Güneydoğu Bölgesinden geliyorsanız Osmaniye-Kozan güzergahını izleyerek tabela takip edilebilir.

Kapuzbaşı Şelalesi, uluslararası turizme de açıldığı için tur şirketleri buraya gezi düzenliyor. Bu bölgeye gezi düzenleyen bir tur şirketiyle de ziyaret etmem mümkün.

ÖZELLİKLERİ

Kapuzbaşı şelalesi/şelaleleri tepenin doğu ve güney yamacında Ensenin Tepesinin doğu ve güney yamaçlarından fışkıran 7 adet şelaleden oluşuyor. Şelalelerin en önemli özelliği kaynağından çıktığı şekilde dökülmesidir. Toplam debisi yaz aylarında 27.500 litreye ulaşan şelaleden çıkan su zerrecikleri çok geniş bir alana yayılıyorlar ve etrafa büyük bir serinlik veriyorlar.

TARİHİ ESER VEYA MİLLİ PARK MIDIR?

Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alıyor. Şelale ile milli park Hacer ormanı ve vadisi içinde yer alıyor. Hacer ormanı Türkiye’nin en iyi post ormanıdır. Ziyaretçiler, trekking, piknik, kamp yapabilirler.