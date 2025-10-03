Kayseri’de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de şehrin merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oluyor. Burada yürüyüş, bisiklet, spor sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, gölet gezisi, amfi tiyatro konser alanı, kütüphane, mutfak sanatları merkezi, çocuk oyun alanları, mini golf, evcil hayvan alanı, kaykay pisti gibi birçok etkinlik yapılacak alan bulunuyor. Bunların yanı sıra yeme içme alanında da geniş yelpazeye sahip.

Ulaşım ise oldukça kolay. Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’ne toplu taşıma, özel araç, bisiklet ya da yaya olarak ulaşmak mümkün. Ayrıca içeride bulunan ring ile de iç alanda gezilebiliyor.