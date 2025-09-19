Kayseri'de hafta sonu rotası: Mimar Sinan Evi

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de doğduğu yerde evi bulunan Ağırnas’taki Mimar Sinan Evi oluyor. Ulaşımın otobüsle sağlandığı Mimar Sinan Evi’ne, şehir merkezinden erişim ise oldukça kolaydır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyaya damgasını vurduğu dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Mimar Sinan’ın doğduğu ev, restore edilerek yeniden ziyaretçilere açıldı. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde “mimarbaşı” olarak görev yapan Mimar Sinan’ın 1490 yılında dünyaya geldiği Kayseri’nin Ağırnas Mahallesi’ndeki taş ev, bugün müze olarak kullanılmakta ve mimari yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kayseri kent merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırnas Kasabası’ndaki Mimar Sinan’ın Evi, onun gençlik yıllarını geçirdiği yer olmasının yanı sıra, bölgedeki taş işçiliğinin de önemli örneklerini barındırıyor. Restorasyon sonrası yeniden düzenlenen yapı, hem tarihi atmosferi hem de mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Eserleriyle Osmanlı mimarlığını zirveye taşıyan ve dünya tarihine adını yazdıran Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü bu ev, günümüzde kültürel bir miras olarak ziyaretçilere açık tutuluyor.