Kayseri'de hafta sonu rotası: Mimar Sinan Evi

Kayseri'de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden birisi Ağırnas'ta bulunan Mimar Sinan evi oluyor.

Kayseri'de hafta sonu rotası: Mimar Sinan Evi
Osman GERÇEK
Osman GERÇEK

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de doğduğu yerde evi bulunan Ağırnas’taki Mimar Sinan Evi oluyor. Ulaşımın otobüsle sağlandığı Mimar Sinan Evi’ne, şehir merkezinden erişim ise oldukça kolaydır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyaya damgasını vurduğu dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Mimar Sinan’ın doğduğu ev, restore edilerek yeniden ziyaretçilere açıldı. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde “mimarbaşı” olarak görev yapan Mimar Sinan’ın 1490 yılında dünyaya geldiği Kayseri’nin Ağırnas Mahallesi’ndeki taş ev, bugün müze olarak kullanılmakta ve mimari yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kayseri kent merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırnas Kasabası’ndaki Mimar Sinan’ın Evi, onun gençlik yıllarını geçirdiği yer olmasının yanı sıra, bölgedeki taş işçiliğinin de önemli örneklerini barındırıyor. Restorasyon sonrası yeniden düzenlenen yapı, hem tarihi atmosferi hem de mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Eserleriyle Osmanlı mimarlığını zirveye taşıyan ve dünya tarihine adını yazdıran Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü bu ev, günümüzde kültürel bir miras olarak ziyaretçilere açık tutuluyor.

Haber Merkezi
Osman GERÇEK

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'
Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık”
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Uğurevler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!