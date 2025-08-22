Kayseri'de hafta sonu rotası: Ortaseki Ormanları
Kayseri'de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal güzellikleri araştırıyor. Bunlardan birisi de Hacılar Ortaseki Ormanları oluyor. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan bu yer, Sakar Çiftliği Mahallesi'nde bulunuyor. İnsan eli değmeden oluşan bu nadir orman, yoğun Titrek Kavak ağaçlarıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Öte yandan orman yangınları nedeniyle ateş, mangal yakmak ve ATV gibi araçlarla giriş yapmak şu anda yasak. Yürüyüş yapmak isteyenler hafta sonu bu rotayı tercih edebilir.
ORTASEKİ ORMANLARI
Ortaseki Ormanları; Erciyes Dağı’nın eteklerinde, Hacılar’a bağlı Sakarçiftliği Orman Köyü’nde yer alıyor. Tamamen doğal bir ekolojik sistemle, insan eli değmeden kendi kendine oluşan bu nadir orman; içerisinde barındırdığı Titrek Kavak ağaç yoğunluğuyla da Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca ağaç yoğunluğu bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alan Ortaseki Ormanı, Kayseri’nin nadide güzelliklerinden biri.
Titrek kavak ağaçlarıyla ve dağ kekiği, kuş burnu gibi doğal bitkilerin bulunduğu bölge. Yerel halk kekik ve kuş burnu zamanını takip eder ve kekik toplamaya çıkar.