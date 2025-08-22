Kayseri'de hafta sonu rotası: Ortaseki Ormanları

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden birisi de Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi’nde yer alan Ortaseki Ormanları oluyor. Vatandaşlar doğa ile iç içe yürüyüş yapmak için burayı tercih ediyor. Öte yandan orman yangınları sebebiyle ateş, mangal yakmak ve atv gibi araçlarla çıkmanın şu anda yasak olduğu belirtildi. Yürüyüş yapmak isteyenler hafta sonu bu rotayı tercih edebilir.

ORTASEKİ ORMANLARI

Ortaseki Ormanları; Erciyes Dağı’nın eteklerinde, Hacılar’a bağlı Sakarçiftliği Orman Köyü’nde yer alıyor. Tamamen doğal bir ekolojik sistemle, insan eli değmeden kendi kendine oluşan bu nadir orman; içerisinde barındırdığı Titrek Kavak ağaç yoğunluğuyla da Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca ağaç yoğunluğu bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alan Ortaseki Ormanı, Kayseri’nin nadide güzelliklerinden biri.

Titrek kavak ağaçlarıyla ve dağ kekiği, kuş burnu gibi doğal bitkilerin bulunduğu bölge. Yerel halk kekik ve kuş burnu zamanını takip eder ve kekik toplamaya çıkar.