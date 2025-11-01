Kayseri'de hafta sonu rotası: Osmanlı Sokağı

Kayseri'de vatandaşlar hafta sonu gezilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden birisi de Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan Osmanlı Sokağı oluyor.

Kayseri’de vatandaşlar  hafta sonu ziyaret edilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de tarihi değerleri turizme kazandırmak adına 67 konak ve evin restore edilmesi ile açılan Osmanlı Sokağı oluyor.

Osmanlı Sokağı 
Talas’ta tarihi değerleri turizme kazandırmak adına 67 konak ve ev restore edilerek açıldı. Osmanlı Sokağı gümüş atölyesi, antikacı, hediyelik eşya ve deri atölyesi, el sanatları atölyesi, lokanta ve kafeteryalarla hizmete sunuldu. Ulaşımı ise toplu taşıma, özel araç ile sağlanabiliyor.

