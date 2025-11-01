Kayseri'de hafta sonu rotası: Osmanlı Sokağı
Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden biri de tarihi değerleri turizme kazandırmak adına 67 konak ve evin restore edilmesi ile açılan Osmanlı Sokağı oluyor.
Osmanlı Sokağı
Talas’ta tarihi değerleri turizme kazandırmak adına 67 konak ve ev restore edilerek açıldı. Osmanlı Sokağı gümüş atölyesi, antikacı, hediyelik eşya ve deri atölyesi, el sanatları atölyesi, lokanta ve kafeteryalarla hizmete sunuldu. Ulaşımı ise toplu taşıma, özel araç ile sağlanabiliyor.