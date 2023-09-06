Kayseri'de hafta sonu rüzgârlı hava bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nden geleceği tahmin edilen rüzgârlı hava koşullarının Kayseri'yi de etkileyeceği ve hafta sonunun kent genelinde rüzgârlı havaya hakim olması bekleniyor.

PAYLAŞ
  • 06.09.2023 17:09
  • Güncelleme: 06.09.2023 17:09
Kayseri'de hafta sonu rüzgârlı hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9-10 Eylül tarihleri arası hava tahmin raporlarına göre; özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yoğun rüzgârlı hava koşullarının olacağı tahmin edilirken bu rüzgârlı hava koşullarından ayrıca Kayseri, Sivas, Konya, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illeri de etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 9-10 Eylül tarihleri arası hava tahminleri ise şu şekilde:
Kayseri: En düşük 7, en yüksek 25 derece sıcaklık, en düşük 10, en yüksek 12 km/sa hızında rüzgâr
Adana: En düşük 23, en yüksek 36 derece sıcaklık, en düşük 15, en yüksek 18 km/sa hızında rüzgâr
Mersin: En düşük 26, en yüksek 34 derece sıcaklık, en düşük 13, en yüksek 14 km/sa hızında rüzgâr
Antalya: En düşük 25, en yüksek 35 derece sıcaklık, en düşük 16, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr
Hatay: En düşük 23, en yüksek 32 derece sıcaklık, en düşük 15, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr
Osmaniye: En düşük 23, en yüksek 35 derece sıcaklık, en düşük 14, en yüksek 15 km/sa hızında rüzgâr
Kahramanmaraş: En düşük 20, en yüksek 36 derece sıcaklık, en düşük 12, en yüksek 14 km/sa hızında rüzgâr

Sivas: En düşük 7, en yüksek 24 derece sıcaklık, en düşük 17, en yüksek 20 km/sa hızında rüzgâr
Malatya: En düşük 12, en yüksek 30 derece sıcaklık, en düşük 7, en yüksek 19 km/sa hızında rüzgâr
Konya: En düşük 16, en yüksek 27 derece sıcaklık, ortalama 17 km/sa hızında rüzgâr
Erzurum: En düşük 7, en yüksek 24 derece sıcaklık, en düşük 8, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İncesu Belediyesi depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı

İncesu Belediyesi depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı

İHH Kayseri ekibi, Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık bebek için harekete geçti

İHH Kayseri ekibi, Aksaray’da selde kaybolan 3 aylık bebek için harekete geçti

Talas'ta okullar yeni döneme hazırlandı

Talas’ta okullar yeni döneme hazırlandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin engelli kaplanı: Umay

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin engelli kaplanı: Umay

Bir dilim pastırma 12 lira oldu

Bir dilim pastırma 12 lira oldu

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde

Çağdaş Atan için Başakşehir iddiası

Çağdaş Atan için Başakşehir iddiası

DAHA FAZLA
Çağdaş Atan 'Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum' diyerek ayrıldığını açıkladı

Çağdaş Atan “Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum” diyerek ayrıldığını açıkladı

SON DAKİKA: Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

SON DAKİKA: Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Balıkçılar 'vira bismillah' dedi, tezgahlar şenlendi

Balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi, tezgahlar şenlendi

İlkokul 1. Sınıf öğrencisinin kırtasiye masrafı ortalama 890 TL

İlkokul 1. Sınıf öğrencisinin kırtasiye masrafı ortalama 890 TL

SP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Kayserili isim atandı

SP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Kayserili isim atandı