Kayseri'de hafta sonu rüzgârlı hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9-10 Eylül tarihleri arası hava tahmin raporlarına göre; özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yoğun rüzgârlı hava koşullarının olacağı tahmin edilirken bu rüzgârlı hava koşullarından ayrıca Kayseri, Sivas, Konya, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illeri de etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 9-10 Eylül tarihleri arası hava tahminleri ise şu şekilde:

Kayseri: En düşük 7, en yüksek 25 derece sıcaklık, en düşük 10, en yüksek 12 km/sa hızında rüzgâr

Adana: En düşük 23, en yüksek 36 derece sıcaklık, en düşük 15, en yüksek 18 km/sa hızında rüzgâr

Mersin: En düşük 26, en yüksek 34 derece sıcaklık, en düşük 13, en yüksek 14 km/sa hızında rüzgâr

Antalya: En düşük 25, en yüksek 35 derece sıcaklık, en düşük 16, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr

Hatay: En düşük 23, en yüksek 32 derece sıcaklık, en düşük 15, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr

Osmaniye: En düşük 23, en yüksek 35 derece sıcaklık, en düşük 14, en yüksek 15 km/sa hızında rüzgâr

Kahramanmaraş: En düşük 20, en yüksek 36 derece sıcaklık, en düşük 12, en yüksek 14 km/sa hızında rüzgâr

Sivas: En düşük 7, en yüksek 24 derece sıcaklık, en düşük 17, en yüksek 20 km/sa hızında rüzgâr

Malatya: En düşük 12, en yüksek 30 derece sıcaklık, en düşük 7, en yüksek 19 km/sa hızında rüzgâr

Konya: En düşük 16, en yüksek 27 derece sıcaklık, ortalama 17 km/sa hızında rüzgâr

Erzurum: En düşük 7, en yüksek 24 derece sıcaklık, en düşük 8, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr