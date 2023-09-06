Kayseri'de hafta sonu rüzgârlı hava bekleniyor
Akdeniz Bölgesi'nden geleceği tahmin edilen rüzgârlı hava koşullarının Kayseri'yi de etkileyeceği ve hafta sonunun kent genelinde rüzgârlı havaya hakim olması bekleniyor.
- 06.09.2023 17:09
- Güncelleme: 06.09.2023 17:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9-10 Eylül tarihleri arası hava tahmin raporlarına göre; özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yoğun rüzgârlı hava koşullarının olacağı tahmin edilirken bu rüzgârlı hava koşullarından ayrıca Kayseri, Sivas, Konya, Kahramanmaraş ve Malatya gibi illeri de etkileyeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 9-10 Eylül tarihleri arası hava tahminleri ise şu şekilde:
Kayseri: En düşük 7, en yüksek 25 derece sıcaklık, en düşük 10, en yüksek 12 km/sa hızında rüzgâr
Adana: En düşük 23, en yüksek 36 derece sıcaklık, en düşük 15, en yüksek 18 km/sa hızında rüzgâr
Mersin: En düşük 26, en yüksek 34 derece sıcaklık, en düşük 13, en yüksek 14 km/sa hızında rüzgâr
Antalya: En düşük 25, en yüksek 35 derece sıcaklık, en düşük 16, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr
Hatay: En düşük 23, en yüksek 32 derece sıcaklık, en düşük 15, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr
Osmaniye: En düşük 23, en yüksek 35 derece sıcaklık, en düşük 14, en yüksek 15 km/sa hızında rüzgâr
Kahramanmaraş: En düşük 20, en yüksek 36 derece sıcaklık, en düşük 12, en yüksek 14 km/sa hızında rüzgâr
Sivas: En düşük 7, en yüksek 24 derece sıcaklık, en düşük 17, en yüksek 20 km/sa hızında rüzgâr
Malatya: En düşük 12, en yüksek 30 derece sıcaklık, en düşük 7, en yüksek 19 km/sa hızında rüzgâr
Konya: En düşük 16, en yüksek 27 derece sıcaklık, ortalama 17 km/sa hızında rüzgâr
Erzurum: En düşük 7, en yüksek 24 derece sıcaklık, en düşük 8, en yüksek 17 km/sa hızında rüzgâr