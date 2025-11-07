Kayseri'de hafta sonu: Sağanak yağışlı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 8 Kasım Cumartesi yer yer sağanak yağışlı 21 derece, 9 Kasım Pazar günü az bulutlu 21 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 8 Kasım Cumartesi yer yer sağanak yağışlı 21 derece, 9 Kasım Pazar günü az bulutlu 21 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 19 derece
Bünyan: 20 derece
Develi: 20 derece
Felahiye: 20 derece
Hacılar: 20 derece
İncesu: 21 derece
Özvatan: 18 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 20 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 19 derece
Yahyalı: 20 derece
Yeşilhisar: 22 derece.

Haber Merkezi

