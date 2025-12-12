Kayseri'de hafta sonu: sisli ve az bulutlu
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Aralık Cumartesi sisli 7 derece, 14 Aralık pazar az bulutlu 7 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 3 derece
Bünyan: 5 derece
Develi: 6 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 5 derece
İncesu: 5 derece
Özvatan: 3 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 5 derece
Sarız: 3 derece
Tomarza: 6 derece
Yahyalı: 7 derece
Yeşilhisar: 8 derece.