Kayseri'de hafta sonu: sisli ve az bulutlu

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Aralık Cumartesi sisli 7 derece, 14 Aralık pazar az bulutlu 7 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 13 ve 14 Aralık günlerinde hava sıcaklığı 7 derece olacak. Cumartesi günü sisli, pazar günü az bulutlu hava hakim olacak.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 3 derece
Bünyan: 5 derece
Develi: 6 derece
Felahiye: 4 derece
Hacılar: 5 derece
İncesu: 5 derece
Özvatan: 3 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 5 derece
Sarız: 3 derece
Tomarza: 6 derece
Yahyalı: 7 derece
Yeşilhisar: 8 derece.

MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme
Milletvekili Genç, 'Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor'
Develi'ye Yeni Terminal Binası Hizmete Hazır
Antikacılar, her zamanki gibi aynı yerde
Milletvekili Genç, 'Kayseri'de tarihi bir miting gerçekleştireceğiz'
2026'da kaç gün tatil var?
