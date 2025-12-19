Kayseri'de hafta sonu: sisli ve çok bulutlu
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 20 Aralık Cumartesi sisli 8 derece, 21 Aralık pazar çok bulutlu 9 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 8 derece
Hacılar: 6 derece
İncesu: 8 derece
Özvatan: 9 derece
Pınarbaşı: 9 derece
Sarıoğlan: 7 derece
Sarız: 10 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 9 derece.