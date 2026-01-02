Kayseri'de hafta sonu: 'Soğuk'

Kayseri'de hafta sonu: 'Soğuk'

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 3 Ocak Cumartesi 0 derece soğuk, 4 Ocak Pazar 5 derece sisli hava hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: -8 derece
Bünyan: -9 derece
Develi: -7 derece
Felahiye: -9 derece
Hacılar: -5 derece
İncesu: -9 derece
Özvatan: -10 derece
Pınarbaşı: -8 derece
Sarıoğlan: -11 derece
Sarız: -8 derece
Tomarza: -10 derece
Yahyalı: -8 derece
Yeşilhisar: -9 derece.

Haber Merkezi

