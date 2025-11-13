Kayseri'de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, şehir genelinde önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkili olacak. Cuma gününden itibaren başlayacak olan yağışların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

14 Kasım Cuma günü Kayseri genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Erciyes, Akkışla ve Bünyan çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 4 ila 11 derece arasında seyredecek.

15 Kasım Cumartesi günü de yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgârla birlikte sıcaklıklar 2 ila 8 derece arasında olacak.

16 Kasım Pazar günü ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yüksek kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Yeni haftada ise hava pazartesi ve salı günleri kısmen açacak. 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde pus ve sis beklenirken sıcaklıkların 3 ila 15 derece, 18 Kasım Salı günü ise 2 ila 16 derece arasında olması öngörülüyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “İlimizde; belirtilen ilçeler ve Erciyes dağı çevrelerinde etkili olacağı tahmin edilen karla karışık yağmur, kar yağışı nedeniyle açık arazide yayla ve merada bulunan yetiştiriciler çobanlar ve hayvanların güvenli bölgelere getirilmesi önemlidir” ifadelerinde bulunuldu.