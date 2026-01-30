Kayseri'de hafta sonu: Yağmurlu

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 31 Ocak Cumartesi 11 derece, 1 Şubat Pazar 14 derece yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre kentte 31 Ocak Cumartesi 11 derece, 1 Şubat Pazar 14 derece yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 7 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 6 derece
Hacılar: 8 derece
İncesu: 10 derece
Özvatan: 6 derece
Pınarbaşı: 5 derece
Sarıoğlan: 4 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 6 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 9 derece.

