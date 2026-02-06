Kayseri'de hafta sonu: Yağmurlu
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre kentte 7 Şubat Cumartesi 11 derece ve 8 Şubat Pazar 14 derece yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 7 derece
Hacılar: 7 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 6 derece
Pınarbaşı: 6 derece
Sarıoğlan: 5 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 7 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 10 derece.