Kayseri'de hafta sonu: Yağmurlu

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 14 Mart Cumartesi yağmurlu 16 derece ve 15 Mart Pazar yağmurlu 10 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Buna göre 14 Mart Cumartesi yağmurlu 16 derece ve 15 Mart Pazar yağmurlu 10 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 10 derece
Develi: 12 derece
Felahiye: 11 derece
Hacılar: 10 derece
İncesu: 11 derece
Özvatan: 9 derece
Pınarbaşı: 6 derece
Sarıoğlan: 11 derece
Sarız: 6 derece
Tomarza: 10 derece
Yahyalı: 14 derece
Yeşilhisar: 15 derece.

