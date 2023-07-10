Kayseri'de haftanın ilk günü kuvvetli yağış| 10-14 Temmuz 2023

 Kayseri'de haftanın ilk günü kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacağı tahmin edilirken sıcaklıklar ise kent genelinde en yüksek 31 en düşük 13 derece olacak. 

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  • 10.07.2023 11:09
  • Güncelleme: 10.07.2023 11:09
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Kayseri'de haftanın ilk günü kuvvetli yağış| 10-14 Temmuz 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 10-14 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış haftanın ilk günü etkili olacak. Salı günü parçalı bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise az bulutlu hava hakim olacak. Hafta genelinde sıcaklık en yüksek 31, en düşük 13 derece olması bekleniyor. 
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 30 derece
Bünyan: En düşük 6, en yüksek 30 derece
Develi: En düşük 10, en yüksek 32 derece 
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 31 derece 
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 32 derece
İncesu: En düşük 11, en yüksek 31 derece 
Özvatan: En düşük 30, en yüksek 6 derece
Pınarbaşı: En düşük 5, en yüksek 28 derece 
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 32 derece 
Sarız: En düşük 4, en yüksek 29 derece 
Talas: En düşük 7, en yüksek 31 derece 
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 30 derece 
Yahyalı: En düşük 6, en yüksek 31 derece 
Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 34 derece.

1ha

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