Kayseri’de haftanın ilk günü kuvvetli yağış| 10-14 Temmuz 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 10-14 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış haftanın ilk günü etkili olacak. Salı günü parçalı bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise az bulutlu hava hakim olacak. Hafta genelinde sıcaklık en yüksek 31, en düşük 13 derece olması bekleniyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 30 derece

Bünyan: En düşük 6, en yüksek 30 derece

Develi: En düşük 10, en yüksek 32 derece

Felahiye: En düşük 8, en yüksek 31 derece

Hacılar: En düşük 7, en yüksek 32 derece

İncesu: En düşük 11, en yüksek 31 derece

Özvatan: En düşük 30, en yüksek 6 derece

Pınarbaşı: En düşük 5, en yüksek 28 derece

Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 32 derece

Sarız: En düşük 4, en yüksek 29 derece

Talas: En düşük 7, en yüksek 31 derece

Tomarza: En düşük 5, en yüksek 30 derece

Yahyalı: En düşük 6, en yüksek 31 derece

Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 34 derece.