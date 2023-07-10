Kayseri'de haftanın ilk günü kuvvetli yağış| 10-14 Temmuz 2023
Kayseri'de haftanın ilk günü kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacağı tahmin edilirken sıcaklıklar ise kent genelinde en yüksek 31 en düşük 13 derece olacak.
- 10.07.2023 11:09
- Güncelleme: 10.07.2023 11:09
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 10-14 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış haftanın ilk günü etkili olacak. Salı günü parçalı bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise az bulutlu hava hakim olacak. Hafta genelinde sıcaklık en yüksek 31, en düşük 13 derece olması bekleniyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 30 derece
Bünyan: En düşük 6, en yüksek 30 derece
Develi: En düşük 10, en yüksek 32 derece
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 31 derece
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 32 derece
İncesu: En düşük 11, en yüksek 31 derece
Özvatan: En düşük 30, en yüksek 6 derece
Pınarbaşı: En düşük 5, en yüksek 28 derece
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 32 derece
Sarız: En düşük 4, en yüksek 29 derece
Talas: En düşük 7, en yüksek 31 derece
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 30 derece
Yahyalı: En düşük 6, en yüksek 31 derece
Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 34 derece.