Kayseri'de hakemler maça çıkmayacak

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun Kayseri'de oynanacak futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacağını duyurdu.

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  • 12.12.2023 10:06
  • Güncelleme: 12.12.2023 10:29
Kayseri'de hakemler maça çıkmayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun; Kayseri’de oynanacak futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacağını duyurdu.

Süper Ligde 15. haftanın kapanış müsabakasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yönelik yapılan saldırı sonrasında tüm Türkiye’de radikal kararlar alınmaya başlandı. Kayseri İl Hakem Kurulu da, müsabakalara çıkmama kararı aldı. Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılan çirkin saldırı sonucu ikinci bir duyuruya kadar Kayseri İl Hakem Kurulu olarak ilimizde oynanacak tüm müsabakalara hakem ataması yapılmayacaktır."

İHA

Kayseri Gündem
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